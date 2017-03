Ralph Hasenhüttl (RB Leipzig): "Wir waren heute in der ersten Halbzeit richtig gut im Spiel. Wir haben vieles umgesetzt und hätten in Führung gehen müssen. Dann bekommst du so einen Gegentreffer und musst die Jungs in der Kabine wieder aufbauen. Wir müssen einfach die Tore machen. Das ist das Problem im Moment. Das Glück was wir in der Hinrunde hatten, fehlt uns jetzt. Es ist nicht überraschend, dass so eine Phase kommt. Wir müssen jetzt einfach weitermachen. In der zweiten Halbzeit hatten wir zwar viel Wille, aber keine Chance, das Spiel zu drehen."