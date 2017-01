"USSUUSSSSSSSSNSN" (*) lautet der Code für den Erfolg der Leipziger, die in dieser Hinrunde einen Rekord nach dem anderen geknackt haben. Darunter den des erfolgreichsten Saisonstarts eines Bundesliga-Aufsteigers. Die Auftaktserie von 13 Spielen ohne Niederlage katapultierte RB zwischenzeitlich an die Tabellenspitze und sorgte weltweit für Aufmerksamkeit. Mit einem derartigen "Ah!" und "Oh!" war vor knapp fünf Monaten allerdings kaum zu rechnen. Erst recht nicht nach dem Desaster vom 20. August 2016, als RB von Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden aus dem DFB-Pokal geworfen wurde.

Doch die peinliche Pleite trotz 2:0-Führung war der berühmte Warnschuss: Bereits beim Punktspiel-Auftakt in Hoffenheim ( 2:2 ), dem "El Plastico", zeigten Poulsen & Co. ihr anderes Gesicht und holten trotz zweifachen Rückstandes noch einen Zähler. Es folgte ein euphorisierender Heimsieg gegen den BVB ( 1:0 ) und eine Demütigung des HSV ( 4:0 ). Das Highlight der Hinrunde dürfte die Partie am 11. Spieltag in Leverkusen gewesen sein, als RB zweimal in Rückstand geriet und dennoch mit 3:2 gewann. Hochverdient.

Der Erfolg von RB Leipzig basiert auf einer stabilen Abwehr, aggressivem Pressing und nach Balleroberung blitzschnellen Gegenangriffen. Das war auch schon in der zweiten Bundesliga so. Doch Leipzig ist in der Offensive jetzt wesentlich effektiver. Das liegt nicht zuletzt an Neuzugang Timo Werner (9 Tore), den das Fachblatt "Kicker" als viertbesten Stürmer der Bundesliga ("internationale Klasse") sieht. Anders als letzte Saison ist zudem, dass RB auch als Ballbesitzmannschaft überzeugt. In Bayern allerdings war von all dem nichts zu sehen: Beim FC Ingolstadt (0:1) scheiterte man an einem aufopferungsvoll kämpfenden Abwehrbollwerk, in München (0:3) u.a. an falschem Ehrgeiz und einem bärenstarken Rekordmeister.