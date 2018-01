So lief die Hinrunde

Wenn eine Bundesliga-Mannschaft aus der oberen Tabellenhälfte die Winterpause herbeigesehnt hat, dann war es RB Leipzig. Nach 25 Pflichtspielen und einer Halbserie, die man als schwindelerregende Achterbahnfahrt bezeichnen kann, war beim deutschen Vizemeister kurz vor Weihnachten komplett die Luft raus. "Höhepunkt" war das letzte Spiel des Jahres, das zu einer echten Peinlichkeit wurde: RB Leipzig verlor im eigenen Stadion trotz fast 90-minütiger Überzahl mit 2:3 gegen Hertha BSC. Und die Niederlage war nicht mal unglücklich, sondern verdient. Durch die Pleite überwinterte RB nur auf Tabellenplatz fünf. Leipzigs Jean-Kevin Augustin und Hertha-Torwart Rune Jarstein. (Archiv) Bildrechte: Picture Point

Timo Werner kann es nicht fassen: Gerade ist er mit seinem Elfmeter an Bayerns Keeper Sven Ulreich gescheitert. (Archiv) Bildrechte: PICTURE POINT / S. Sonntag Sportlich und auch emotional erlebten die Leipziger in dieser Hinserie alles, was der Fußball so hergibt: Euphorisierende Siege wie das 3:2 bei Borussia Dortmund, unglückliche Niederlagen wie die im Pokal gegen Bayern München (5:6 nach Elfmeterschießen) und auch eine richtig derbe 0:4-Klatsche in Hoffenheim. Ihre beste Phase hatten die "Bullen" im Oktober mit einer Serie von vier Siegen. Die schlechteste begann im Dezember und ist noch nicht beendet: Seit fünf Pflichtspielen ist RB Leipzig sieglos. Dazu das Aus in DFB-Pokal und Champions League – der Überflieger der vergangenen Saison ist aktuell eher besseres Mittelmaß.

Letzte Saison hatte RB in der Bundesliga nur sieben Niederlagen kassiert, in dieser Spielzeit sind es bereits fünf. Die Gründe dafür waren sehr unterschiedlich. Mal war Pech im Spiel, mal jugendliche Naivität, mal Personalprobleme. Und dann war da noch die vielzitierte Dreifachbelastung mit zahlreichen Englischen Wochen und den Länderspielen der Leistungsträger. Ein nicht unerheblicher Faktor waren aber auch fehlende Cleverness und Disziplin: Leipzig kassierte in dieser Spielzeit insgesamt fünf Elfmetertore und sechs Platzverweise.

Wer kommt, wer geht?

Marvin Compper zog es auf die Insel. (Archiv) Bildrechte: IMAGO RB Leipzig hat für Bundesliga-Verhältnisse einen ausgesprochen kleinen Kader. Daran wird sich wohl auch in der Winterpause nichts oder zumindest nicht viel ändern. Ganz im Gegenteil - statt Neuzugängen wurde bislang nur ein Abgang vermeldet (Stand: 6. Januar): Innenverteidiger Marvin Compper wechselt nach Schottland zu Celtic Glasgow. Angesichts dieses Wechsels und der durchaus vorhandenen Personalprobleme in dieser Saison ist es allerdings unwahrscheinlich, dass Sportdirektor Ralf Rangnick in diesem Winter auf dem Transfermarkt nicht mehr zuschlägt.

Kaum zu kompensieren: Wirbelwind Marcel Sabitzer fehlt an allen Ecken und Enden. (Archiv) Bildrechte: PICTURE POINT / Roger Petzsche Baustellen gibt es im Team von Trainer Ralph Hasenhüttl jedenfalls genug. Zum Beispiel in der Außenverteidigung, wo der Ruhm vom blitzschnellen Newcomer und Olympiazweiten Lukas Klostermann etwas verblasst ist. Linksverteidiger Marcel Halstenberg stieg zwar zum deutschen Nationalspieler auf, hat aber trotzdem seine Schwächen und könnte einen Backup gebrauchen. Interessant ist, ob Rangnick vielleicht schon diesen Winter einen adäquaten Ersatz für den im Sommer nach Liverpool wechselnden Naby Keita präsentieren kann. Auch im offensiven Mittelfeld könnte sich gut etwas tun: Der verletzungsbedingte Ausfall von Marcel Sabitzer riss ein Loch ins Team, das nicht zu stopfen war.

Trainer

Ralph Hasenhüttl genießt in Leipzig nach der furiosen letzten Saison mit dem Vizemeistertitel immer noch Heldenstatus. Er ist ein ausgesprochen kompetenter Coach mit hohen Sympathiewerten. Doch in der erfolglosen Phase zum Ende der Hinrunde wirkte der 50-Jährige immer wieder etwas ratlos und deprimiert. Ein bis dahin ungewohntes Bild. Kritik gefallen lassen musste sich Hasenhüttl aber auch schon vorher, als er sein Team zum Rotieren gebracht hatte. Und zwar nicht auf dem Trainingsplatz, sondern in der Aufstellung: Gegen den FC Augsburg (0:1) hatte der Österreicher die Mannschaft gleich auf neun Positionen umbesetzt. Immer motiviert, zuletzt aber etwas ratlos: RBL-Coach Ralph Hasenhüttl. (Archiv) Bildrechte: Picture Point

Bemerkenswert sind auch erste Dissonanzen zwischen Hasenhüttl und Rangnick. Der Sportdirektor hatte kurz vor Weihnachten die letzten Ergebnisse moniert und im Team einen Mangel bei Einstellung und Qualität ausgemacht. Der Coach war wenig begeistert und sagte das auch öffentlich. Nichtsdestotrotz wird Hasenhüttl in dieser Saison immer wieder als möglicher Bayern-Trainer gehandelt. Ein Wechsel zum deutschen Meister und aktuell unangefochtenen Tabellenführer ist nicht ausgeschlossen, aber trotzdem eher unwahrscheinlich. Auch er selbst ist skeptisch, ob er dafür schon die Reife hat. "Ich bin erst drei Jahre in der Bundesliga", betonte er bei Servus TV. Ihm fehle es nicht zuletzt an internationaler Erfahrung, einen großen Verein wie die Bayern zu trainieren.

Erwartungen an die Rückrunde

In der Hinrunde verlor RB Leipzig auf Schalke mit 0:2. (Archiv) Bildrechte: Picture Point Bei aller Kritik an Aufstellung, verschenkten Punkten oder klaren Niederlagen: Die Saison 2017/18 kann für RB Leipzig noch eine richtig erfolgreiche werden. Das zeigt der Blick auf die Tabelle: Gerade mal zwei Punkte beträgt der Abstand zu Schalke 04 auf dem zweiten Platz. Und bereits in einer Woche kann Hasenhüttls Team die "Königsblauen" überholen - mit einem Sieg zum Rückrundenstart, wenn Schalke in Leipzig zu Gast ist.