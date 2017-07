RB Leipzig hat auch sein zweites Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison souverän bestritten. Das Benefizspiel beim Regionalligisten ZFC Meuselwitz gewann das Team von Ralph Hasenhüttl mit 6:0 (1:0). Aber auch der ZFC Meuselwitz durfte sich freuen. Durch das Spiel nahm der Verein rund 125.000 Euro für einen neuen Kunstrasenplatz ein.

Der Champions-League-Teilnehmer war von Beginn an spielbestimmend und kam früh durch gute Kombinationen vor das Meuselwitzer Tor. Nach einem Eckball gelang Marvin Compper in der zehneten Minute die Führung. Bei einem abgefälschten Ball hielt er aus wenigen Metern den Fuß hin und überwand so ZFC-Keeper Steven Braunsdorf. RB blieb am Drücker und hatte bis zur Halbzeit noch zahlreiche gute Chancen. Dominik Kaiser traf mit einem Schuss etwa den linken Torpfosten (40.).

Fünf Tore im zweiten Durchgang

Das selbes Bild im zweiten Durchgang: RB erspielte sich die Chancen und traf wieder früh das Tor. Nach einem Angriff über rechts und einer Kombination von Yussuf Poulsen und Benno Schmitz, konnte Braunsdorf den Schuss von Schmitz noch abwehren. Elias Abouchabaka staubte jedoch aus Nahdistanzen ab (49.).



In der 65. Minute wurde Sabitzer perfekt von der linken Seite bedient und musste dann am Elfmeterpunkt freistehend nur noch einschieben. Acht Minuten später gab es nach einem Foul an Neuzugang Jean-Kevin Augustin Elfmeter, den Poulsen locker flach rechts unten verwandelte. Den Schlusspunkt setzte Neunationalspieler Diego Demme mit einem Schuss von der Strafraumkanste (90.).

Germania siegt gegen FC Inter – "Loksche" in Torlaune