Nach harten Trainingseinheiten hat sich Bundesligist RB Leipzig am Freitag erstmals der Öffentlichkeit in einem Gastspiel präsentiert. Das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl trat beim Verbandsligisten SV Dessau 05 an und gewann mit 7:0 (4:0).



Die Führung für die Leipziger im Paul-Greifzu-Stadion ging allerdings auf die Kappe eines Dessauers, denn Stefan Heisig traf in der 23. Minute ins eigene Tor. Dann raffte sich RBL-Neuzugang Jean-Kevin Augustin auf und bot den Zuschauern ein paar feine Einlagen. Der 20-Jährige, der von Paris Saint-Germain nach Leipzig kam, schraubte zwischen der 26. und 43. Minute mit drei Treffern in Folge das Ergebnis auf 4:0. In der zweiten Halbzeit legten Verteidiger Bernardo (55.), der erst 17 Jahre alte Nachwuchsstürmer Nicolas-Gerrit Kühn (78.) und Kapitän Dominik Kaiser (83.) für RBL nach.

Hattrick für RBL-Mittelstürmer Jean-Kevin Augustin. Bildrechte: IMAGO