Erste Bewährungsprobe für den 1. FC Magdeburg im Trainingslager. Im andalusischen Novo Sancti Petri traf der Drittligist auf den spanischen Vertreter San Fernando C.D. und zog am Ende mit 3:4 (2:2) den Kürzeren. Etwa 40 Magdeburger Anhänger hatten sich mit auf den Weg gemacht. Die Treffer für den FCM in der temporeichen Partie markierten Felix Schiller in der 16. Minute, Maurice Exslager (37.) mit einem abgefälschten Schuss und Marius Sowislo (52.). Für die Spanier, die in der Segunda Division B (3. Liga) spielen, trafen Mario Trellez bereits nach fünf Minuten, Fernando Carralero (43.), Javi Medina (63.) und Miguel Espinar (79.).



"Wir hatten über beide Halbzeiten sehr gute Aktionen, am Ende wurden kleine Fehler bestraft", schätzte Sowislo die Partie ein. "Testspiele sind für den Feinschliff da." Für die Magdeburger stehen noch Tests gegen Liga-Konkurrent FSV Frankfurt und Zweitligist Karlsruher SC an.