"Ich habe noch nie was gewonnen und bin selbst ganz überrascht“, sagte der Fan von RB Leipzig. Dort verpasst der Rollstuhlfahrer seit fünf Jahren nahezu kein Spiel, freut sich besonders darüber, dass für Menschen mit Einschränkungen viel getan wird. "Auch bei den Auswärtsspielen wird immer an uns gedacht."

Neben einem original "Sport-im-Osten"-Fußball darf sich Seidel über einen Mannschaftssatz der Sportartikelfirma "Puma" freuen. Dieser geht an den SV Lindenau 1848. "Der Sohn eines Freundes spielt dort im Nachwuchs. Die Jungs sind zwischen sieben und neun Jahren alt und nutzen seit vielen Jahren dieselben Trikots. Ich habe nachgefragt und die Kinder freuen sich sehr über den Mannschaftssatz“, sagte Seidel. Der SV Lindenau ist der zweitälteste Verein in Leipzig, hat ca. 580 Mitglieder, Sportler aus insgesamt 20 Nationen. Aktuell wird an einem Großfeld-Kunstrasenplatz mit einer Flutlichtanlage gebaut. Dieses Vorhaben soll pünktlich zur 170-Jahr-Feier 2018 fertig sein.