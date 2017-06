15. Juni: FSV 67 Halle - Hallescher FC 0:15

17. Juni: SV Germania Roßlau - Hallescher FC 0:13

20. Juni, 18 Uhr: SG Spergau - Hallescher FC

21. Juni, 18 Uhr: VfL Roßbach - Hallescher FC

21. Juni, 19 Uhr: Barkas Frankenberg - Chemnitzer FC

22. Juni: Heimspiel-Tour Langenwiesen - Rot-Weiß Erfurt

23. Juni, 18 Uhr: 1. SV Sennewitz - Hallescher FC

23. Juni: FSV Sömmerda - Rot-Weiß Erfurt

23. Juni, 18 Uhr: Ebersbrunner SV - FSV Zwickau

23. Juni, 18 Uhr: Großpösna - 1. FC Lok Leipzig

24. Juni, 14 Uhr: FSV Treuen - FC Erzgebirge Aue

24. Juni, 14 Uhr: Jännersdorf - 1. FC Lok Leipzig

24. Juni, 14 Uhr: Slovan Liberec - FCO Neugersdorf in Zittau

24. Juni, 15 Uhr: SV Stahl Thale - 1. FC Magdeburg

24. Juni, 15 Uhr: Banik Sokolov - Chemnitzer FC (Pockau-Lengefeld)

24. Juni, 15 Uhr: Chemie Leipzig - Bar Kochba Leipzig

25. Juni, 14 Uhr: SV Saxonia Bernsbach - FC Erzgebirge Aue

24. Juni: Testspiel des FSV Zwickau geplant (Umland Zwickau / Gegner noch offen)

24. Juni, 16:30 Uhr: Südharzauswahl - FSV Wacker 90 Nordhausen (in Neustadt/Harz)

24./25. Juni: Turnier mit dem VfB Auerbach in Selbitz

Sa 17:15 Uhr: VfB Auerbach - Oberfranken Bayreuth

So 14:00 Uhr Spiel um Platz 3 / 16:00 Uhr Finale

25. Juni, 15 Uhr: SV 08 Rothenstein - FC Carl Zeiss Jena

25. Juni, 15 Uhr: Falkenberg - 1. FC Lok Leipzig

25. Juni: Blau-Weiß Büssleben - Rot-Weiß Erfurt Zwickaus Gegner in der Saisonvorbereitung: Greuther Fürth, Wismut Gera und Wacker Nordhausen. Bildrechte: Picture Point

27. Juni, 18 Uhr: Testspiel des 1. FC Magdeburg geplant

28. Juni, 18 Uhr: Fortuna Magdeburg - 1. FC Magdeburg

28. Juni, 18 Uhr: FC Viktoria 1899 Berlin - Dynamo Dresden ("Jahnkampfbahn", Großenhain)

28. Juni: FC An der Fahner Höhe - Rot-Weiß Erfurt (Dachwig)

28. Juni, 18 Uhr: Sportring Mücheln - Budissa Bautzen

28. Juni, 18:30 Uhr: VfB Auerbach - Wismut Gera

29. Juni, 14 Uhr: Slovan Liberec U21 - FCO Neugersdorf (in Hermanice)

29. Juni, 18:30 Uhr: SpVgg Greuther Fürth - FSV Zwickau (in Hof)

30. Juni, 18:30 Uhr: BSG Wismut Gera - FSV Zwickau

30. Juni, 18:30 Uhr: Chemie Leipzig - TSV Lehnerz

1. Juli, 11 Uhr: FK Dukla Prag - FCO Neugersdorf (in Roudnice)

1. Juli, 14 Uhr: Testspiele mit dem 1. FCM, Fürstenwalde und Viktoria Berlin in Fürstenwalde

1. Juli, 14 Uhr: FSV Zwickau - Wacker Nordhausen (Sportforum Sojus - Zwickau)

1. Juli, 14 Uhr: FK Varnsdorf - Budissa Bautzen (Jablonne v Podjestedi)

1. Juli, 15 Uhr: FC Carl Zeiss Jena - Dynamo Dresden

1. Juli, 15 Uhr: BFC Dynamo Berlin - Rot-Weiß Erfurt (Sportforum Hohenschönhausen)

1. Juli, 17 Uhr: Testspiel Hertha BSC II - FC Erzgebirge Aue

2. Juli, 16 Uhr: FC Carl Zeiss Jena - SG Dynamo Dresden

2. Juli, 16 Uhr: Eintracht Northeim - FSV Wacker 90 Nordhausen (in Rottleberode)

2. Juli: Testspiel des FC Erzgebirge Aue geplant

Aufsteiger Jena misst sich am 1. Juli mit Zweitligist Dynamo Dresden. Bildrechte: IMAGO

5. Juli: Rot-Weiß Erfurt - Viktoria Berlin in Sangerhausen

5. Juli: BSG Chemie Kahla - FC Carl Zeiss Jena

5. Juli, 18:30 Uhr: Chemnitzer FC - Dynamo Dresden

5. Juli, 18:30 Uhr: Eintracht Braunschweig - 1. FC Magdeburg (Trainingslager in Wesendorf)

8. Juli, 14 Uhr: FSV Zwickau - 1. FC Schweinfurt 1905 (Sportforum Sojus - Zwickau)

8. Juli, 14 Uhr: 1. FC Lok Stendal - FSV Wacker 90 Nordhausen (in Stendal)

8. Juli, 14:30 Uhr: Turnier in Merseburg mit dem 1. FC Lok Leipzig, SV Merseburg 99 und dem Halleschen FC

8. Juli: FK Sokolov - VfB Auerbach in Franzensbad

8. Juli, 15 Uhr: FC Slovan Liberec - Dynamo Dresden (Stadion "Lindenberg", Oppach)

8. Juli, 15 Uhr: Meuselwitz - Chemnitzer FC

8. Juli, 15 Uhr: Rödinghausen - 1. FC Magdeburg (Trainingslager in Wesendorf)

8. Juli, 17 oder 18 Uhr: Testspiel FC Erzgebirge Aue - LASK LINZ (im Rahmen des Trainingslagers in Österreich)

8. Juli: Testspiel des FC Rot-Weiß Erfurt in Weißensee geplant

8. Juli: Testspiel des FC Carl Zeiss Jena geplant

8. Juli, 11 Uhr: FK Varnsdorf - FCO Neugersdorf (in Hermanice)

9. Juli, 14 Uhr: Friedersdorf - 1. FC Lok Leipzig

11. Juli, 18 Uhr: FSV Barleben - 1. FC Magdeburg

11. Juli, 18:30 Uhr: Einheit Bernburg - 1. FC Lok Leipzig (in Aschersleben)

11./12. Juli: Testspiel des FC Carl Zeiss Jena geplant (Trainingslager in Saint-Truiden, Belgien)

12. Juli: Testspiel des FC Erzgebirge Aue geplant (im Rahmen des Trainingslagers in Österreich)

12. Juli, 18 Uhr: VfB Stuttgart - Dynamo Dresden (in Heimstetten)

12. Juli, 18 Uhr: SV Oberland Spree - Budissa Bautzen

14. Juli (18:30 Uhr): SV Dessau 05 - RB Leipzig (im Paul-Greifzu-Stadion)

15. Juli: Testspiel des FSV Zwickau geplant

15. Juli: Testspiel der SG Dynamo Dresden geplant, Gegner und Uhrzeit noch offen

15. Juli, 14 Uhr: FCO Neugersdorf - FC Energie Cottbus

15. Juli, 15 Uhr: Budissa Bautzen - Slovan Liberec U21 (Wilthen)

15. Juli, 15:30 Uhr: Askania Bernburg - 1. FC Lok Leipzig (in Aschersleben)

15. Juli, 16 Uhr: VfL Bochum - FC Carl Zeiss Jena (Gera)

16. Juli, 15:30 Uhr: 1. FC Magdeburg - FC Erzgebirge Aue

16. Juli, 15:30 Uhr: Saisoneröffnung: FC Carl Zeiss Jena - Hertha BSC

Der FC Erzgebirge Aue misst sich am 16. Juli mit dem Drittligisten 1. FC Magdeburg. Bildrechte: Picture Point

18. Juli, 18:30 Uhr: ZFC Meuselwitz - RB Leipzig

18. Juli, 18:30 Uhr: SV Zöschen - 1. FC Lok Leipzig

19. Juli, 18:15 Uhr: Lößnitz - VfB Auerbach

19. Juli, 19 Uhr: Stahl Riesa – Budissa Bautzen

22. Juli, 16 Uhr: SG Dynamo Dresden - VfL Wolfsburg

22. Juli: Testspiel des FC Erzgebirge Aue geplant

21. Juli, 18:30 Uhr: SC Großröhrsdorf - FCO Neugersdorf

22. Juli, 14 Uhr: Budissa Bautzen - Wismut Gera (Müllerwiese)

23. Juli, 14 Uhr: 1. FC Lok Leipzig - Queens Park Rangers

23. Juli, 14 Uhr: FCO Neugersdorf - FC Inter Leipzig in Oderwitz

26. Juli, 18 Uhr: Lok Engelsdorf - 1. FC Lok Leipzig

29. Juli, 14 Uhr: RB Leipzig - FC Sevilla (Emirates Cup in London)

30. Juli, 14 Uhr: RB Leipzig - Benfica Lissabon (Emirates Cup in London)

5. August: RB Leipzig - Stoke City (Anstoßzeit offen)

6. August, 17 Uhr: Rot-Weiß Erfurt - Borussia Dortmund

9. August, 18:30 Uhr: SG Weixdorf - Budissa Bautzen

Kurzfristig können sich neue Testspiele oder andere Anstoßzeiten ergeben.