Am Freitag hatte DFB-Präsident Reinhard Grindel das Dialog-Angebot des Deutschen Fußball-Bundes erneuert. Als einen ersten Schritt hatte er ein Gnadengesuch von Hansa Rostock positiv beschieden. Die Norddeutschen dürfen nun doch zu den Auswärtsspielen in Magdeburg und Jena anreisen. Man müsse nun gemeinsam an Lösungen arbeiten, so Grindel. Und fragen, was zur Fankultur gehört und was nicht. Dabei sprach sich der DFB-Präsident ausdrücklich dafür aus, dass alle Fangruppen eingeladen seien. „Die Kollektivstrafen haben wir ausgesetzt, um eine glaubwürdige Grundlage für den Dialog zu schaffen.“ Tabus solle es keine geben. Die Problematik der Stehplätze, der 50+1-Regelung oder der Aufstieg in die 3. Liga. Gewaltlosigkeit sei aber Voraussetzung.