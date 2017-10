Der Vizemeister ging durch ein Eigentor von USV-Kapitän Susann Utes nach einem Eckball in Führung (4.). Mandy Islacker legte schon kurz darauf nach (8.). Im zweiten Abschnitt erhöhten Fridolina Rolfö (48.) und die Ex-Jenaerin Lucie Vonkova für die überlegenen Gäste (59.). Nach einem Foul von Bott im Strafraum stellte Simone Laudehr per Elfmeter den Endstand her (85.). Damit bleiben die Schützlinge von Trainerin Katja Greulich auch nach sechs Spielen sieglos und haben weiter nur einen Zähler auf dem Konto.

Bildrechte: Steffen Prößdorf