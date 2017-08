Die 25-Jährige begann ihre Fußballkarriere in Liverpool, wo sie zehn Jahre zwischen 2000 und 2010 die Fußballschuhe schnürte. Danach spielte sie u.a. in Collegeteams in Kanada, für den FC Everton und zuletzt in der Schweiz. "Jess ist eine extrem kampfstarke und torgefährliche Spielerin, die uns in der Offensive enorm verstärken wird. Genau diese Qualitäten haben wir für unseren Kader noch gesucht und ich bin überzeugt, dass wir in Jessica King genau die richtige Spielerin gefunden haben“, freute sich Trainerin Katja Greulich auf den insgesamt siebten Neuzugang in der Saison.