Die Freude bei RBL-Coach Ralph Hasenhüttl über den dritten Sieg im dritten Spiel der Vorbereitung dürfte aber leicht getrübt sein. Mit Marcel Sabitzer und Timo Werner musste er gleich zwei Aktivposten verletzungsbedingt auswechseln. Sabitzer musste den Platz in der ersten Hälfte nach einem Foul von Gegenspieler Ali Turan verlassen (25.) - er zog sich offensichtlich eine Wadenverletzung zu. Werner humpelte mit einem Griff an den Oberschenkel vom Platz, nachdem er sich mit der Fußspitze zu einem Torschuss gestreckt hatte (62.). Über den Grad der Verletzungen bei Sabitzer und Werner ist nichts bekannt. "Unterm Strich hoffe ich, dass mit Timo nichts ist", sagte Trainer Ralph Hasenhüttl nach der Partie. Zur Auswechslung von Werner sagte der Österreicher: "Da geh' ich kein Risiko, das ist es nicht wert." Kurios: Für Sabitzer und Werner wurde jeweils Federico Palacios eingewechselt.

In der unterhaltsamen Partie mit vielen Torchancen ließ Hasenhüttl alle Akteure seines Teams ran, in der Pause wechselte er komplett durch. In der ersten Halbzeit war Sabitzer bis zu seiner Auswechslung Kapitän, dann schnappte sich Dominik Kaiser die Binde. In der zweiten Hälfte führte Willi Orban RBL an.



Sportlich konnten die Leipziger gegen den Tabellenneunten der zurückliegenden Süper-Lig-Saison überzeugen. Großchancen hatten unter anderem Forsberg mit einem Pfostenschuss (6.), Werner mit einem Lupfer (57.), Palacios per Fernschuss (65.) und Neuzugang Jean-Kevin Augustin mit einem Solo (74.). Im RB-Tor konnte Peter Gulacsi vor der Pause einen gefährlichen Fernschuss entschärfen (42.), nach dem Wechsel musste Torhüter-Neuzugang Yvon Mvogo zwei Konyaspor-Chancen entschärfen.