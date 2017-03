Mit den Siegen gegen Frankfurt (3:0) und Hoffenheim (2:1) starteten die Roten Bullen eigentlich gut ins neue Jahr. Danach setze es aber mit dem 0:1 in Dortmund und der 0:3 Heimpleite zwei bittere Niederlagen, denen ein Auswärtserfolg in Gladbach (2:1) und ein 3:1 gegen den 1. FC Köln folgten. Beim unglücklichen 2:2 in Augsburg schoben die Spieler zwar Frust, waren aber dennoch optimistisch, es schon im kommenden Spiel wieder besser zu machen. Doch das verdiente 0:1 gegen den VfL Wolfsburg vor heimischen Publikum sorgte für erste Sorgenfalten in den Gesichtern der Verantwortlichen - und die dürften nach dem deutlichen 0:3 gegen Werder Bremen noch viel größer geworden sein. Der Vorsprung auf Dortmund ist auf magere drei Punkte geschmolzen, Hoffenheim hat nur noch vier Zähler Rückstand. Auf Hertha BSC und den 1. FC Köln, die beide auf den Europa-League-Plätzen stehen, beträgt der Vorsprung neun bzw. 12 Punkte. Klingt bei noch neun auszustehenden Partien zunächst beruhigend, doch die schwankenden Leistungen geben mittlerweile Anlass zur Sorge.

Ralph Hasenhüttl erklärte nach dem Spiel, dass diese Leistungsdelle im Laufe der Saison erwartbar gewesen sei. Das habe er schon immer prognostiziert, nur die Medien und Fans hätten das damals noch als "Understatement aller erster Güte" interpretiert. Doch so richtig scheint derzeit niemand zu wissen, woran es beim Aufsteiger krankt. Diego Demme versuchte sich an einer etwas einfachen Erklärung: "Die Schüsse vom Gegner gehen eher rein als in der Hinrunde." Hasenhüttl stimmte zu: "Das Spielglück, was wir in der Hinrunde hatten, fehlt uns jetzt". Ist es also nur das fehlende Quäntchen Glück beim eigenen Abschluss und im Spielverlauf? Oder ist die Leichtigkeit abhandengekommen? Ist es der "entschlüsselte Code"? Liegt es am Ausfall von Yussuf Poulsen, der Werner im Sturmzentrum entlastet? Kommt zu wenig Druck von der Bank, da der Kader qualitativ zu dünn besetzt ist? Für die Antworten auf die vielen offenen Fragen haben die Leipziger nun zwei Wochen Zeit, denn dank der Länderspielpause steht kommende Woche kein Pflichtspiel an. Für alle Beteiligten kommt das gerade Recht.