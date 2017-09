Wie fit ist Naby Keita? Ein kleines Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz des Mittelfeldstrategen. Er stieg nach Oberschenkelproblemen erst am Sonntag wieder ins Training ein. "Er hat alles mitgemacht. Es sieht nicht schlecht aus", ist Hasenhüttl optimistisch. Der 50-Jährige wollte das Training am Montagabend in Istanbul abwarten: "Ob ich ihn dann von Beginn an bringe, weiß ich noch nicht."

Naby Keita könnte in Istanbul zum Einsatz kommen. (Archiv) Bildrechte: IMAGO