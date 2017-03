Laut Hasenhüttl will RBL dennoch seine Qualitäten durchdrücken. Dabei sei es wahrscheinlich, dass Leipzig auf das Personal aus dem Spiel gegen Köln vertraue. Wie RBL taktisch in Augsburg agiere, halte sich der Trainer aber noch offen. Dass Davie Selke von Beginn an aufläuft, ist so gut wie ausgeschlossen. Der Angreifer gehört derzeit nicht zu den besten elf Spielern, so Hasenhüttl.