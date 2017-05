Nachdem das Ticket für die Champions League durch das 4:1 in Berlin endgültig perfekt gemacht wurde, gönnte Trainer Hasenhüttl seinen Jungs ein paar trainingsfreie Tage. Während einige diesen Erfolg in einem Leipziger Nobelclub feierten, zog es andere zu einer Spontan-Reise nach Mallorca. Die Sachsen sind also in Party-Laune. Diese soll nach Möglichkeit auch am Sonnabend weiter anhalten, wenn Rekordmeister Bayern München sich erstmals nach 23 Jahren die Ehre bei einem Liga-Punktspiel in Leipzig gibt. In der Zwischenzeit feierten die Bayern 14 Meistertitel, während sich RB nach der Gründung 2009 Stück für Stück an die Bundesliga-Spitze kämpfte.



Egal, wie die Partie ausgeht: Auch nach dem Spiel ist Party angesagt. Ab 18:00 Uhr steigt auf der Festwiese das Fan-Fast, bei dem RB zusammen mit seinen Anhängern die erfolgreiche Saison feiern wird. Der MDR ist für Sie im Rahmen der "Sport im Osten"-Sendung live beim Fest mit dabei.