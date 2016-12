Beim FC Bayern verbessert sich vor dem RB-Spiel die Personalsituation. Der niederländische Nationalspieler Arjen Robben kehrte am Montag ins Mannschaftstraining zurück. Robben war am Sonntag beim 1:0-Erfolg in Darmstadt wegen leichter körperlicher Probleme von Trainer Carlo Ancelotti geschont worden.



Bayern-Kapitän Philipp Lahm, der nach dem Aufwärmen in Darmstadt kurzfristig auf einen Einsatz verzichten musste, trainierte am Montag individuell im Leistungszentrum. Nach Vereinsangaben soll Lahm am Dienstag am Abschlusstraining teilnehmen. Nationalspieler Jerome Boateng wird hingegen wegen einer Schulterverletzung fehlen.