1. Bundesliga

In der Abwehr wird Marvin Compper den Platz des gelbgesperrten Innenverteidigers Willi Orban einnehmen. Der ehemalige Mönchengladbacher sagte über seinen Ex-Klub: "Es ist der Verein, bei dem ich den Sprung von der Jugend in den Bundesliga-Fußball geschafft habe." Ehrgeizig kündigte er an: "Wir wollen immer wieder giftig sein. Das ist alles, was zählt."

Bei der "Fohlen"-Elf steht nach einer 0:1-Niederlage gegen den AC Florenz die Regeneration im Mittelpunkt. Patrick Herrmann, der im Hinspiel verletzt gefehlt hatte, sagte: "Es wird ein sehr schwieriges Spiel. In Leipzig haben wir uns bereits schwer getan, ähnlich dürfte es am Sonntag laufen." Zudem erklärte der Mittelfeldspieler: "Wir müssen dagegenhalten, viel laufen und selber gut verteidigen. Wir sind in diesem Jahr bislang gut drauf und wollen an diese guten Leistungen anknüpfen." Das sieht offenbar auch Marcell Jansen so. Der gebürtige Mönchengladbacher tippt auf einen 2:1-Erfolg der Borussia. In der Bundesliga holte die Mannschaft unter Trainer Dieter Hecking zuletzt zwei Siege in Folge, ohne ein Gegentor zu kassieren. Im DFB-Pokalachtelfinale siegte sein Team zudem mit 2:0 in Fürth.