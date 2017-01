"Ich habe mit Naby Keita, Oliver Burke und Dominik Kaiser drei Optionen", sagteTrainer Ralph Hasenhüttl bei einer Pressekonferenz am Donnerstag: "Einer von denen spielt." Keita sollte seine Rücken- und Muskelbeschwerden überwunden haben. Ein Risiko beim eminent wichtigen Nationalspieler von Guinea wird Hasenhüttl, im Gegensatz zum 0:3 bei den Bayern, aber diesmal wohl nicht eingehen. Ob 10-Millionen-Neuzugang Dayot Upamecano in der Innenverteidigung von Beginn an spielt, ist offen.

RB-Trainer Ralph Hasenhüttl Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Trotz des bisher sehr guten Saisonverlaufs mit Platz zwei bleibt Hasenhüttl vorsichtig. "Wenn wir uns vornehmen, den Platz zu verteidigen, ist das ein sehr mutiges Ziel", sagte der Coach und ergänzte: "Wenn wir am Ende Platz sieben erreichen, würde ich auch nicht in Tränen ausbrechen." Man wolle weiterhin guten Fußball spielen, so der Österreicher weiter. In der offiziellen Pressemitteilung wird Hasenhüttl sogar wie folgt zitiert: "Wir haben den Ehrgeiz, den bisherigen Saisonverlauf zu toppen. Unser Spiel hat sich weiterentwickelt und das wollen wir uns und der Liga beweisen." RB ist Zweiter. Viele Plätze nach oben gibt es also nicht mehr ...