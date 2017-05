Das Hinspiel gewann RB 2:0. Timo Werner jubelt hier nach seinem Führungstor. Bildrechte: Picture Point

RB reist als Tabellenzweiter an und kann aus einer "überragenden eine sensationeller Saison" (Hasenhüttl) machen. Ein Sieg in Berlin - und die direkte Champions-League-Qualifikation ist in Sack und Tüten. Druck verspürt deshalb aber laut dem Coach keiner im Team: "Wir haben schon so viele Rekorde gebrochen und Erwartungen übertroffen, was sollen wir dort für einen Druck haben?", fragte er auf der Pressekonferenz am Donnerstag in die Runde. Auch das Ergebnis im Verfolgerduell zwischen Hoffenheim und Borussia Dortmund ist für Hasenhüttl zweitrangig: "Dieses Ergebnis ist gar nicht entscheidend. Wir brauchen noch Punkte und schauen auf uns." Ganz so uninteressant ist es nicht. Sollte Hoffenheim in Dortmund gewinnen, würde bereits ein Unentschieden für den sicheren Champions-League-Rang reichen.



Hasenhüttl legt den Fokus aber lieber auf die Berliner. Um gegen Hertha zu bestehen, brauche sein Team eine absolute Top-Leistung, ist sich der Coach sicher. Er erwartet ein temporeiches Spiel, in dem man die Räume, die geboten werden, cool ausnutzen müsse.