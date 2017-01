1. Bundesliga

TSG-Trainer Julian Nagelsmann sagt vor seinem ersten Spiel in der Leipziger Fußballarena: "Es ist ein Spitzenspiel, das sich beide Teams verdient haben. Deshalb kribbelt es schon ein bisschen mehr." Zudem erklärte der 29-jährige Chefcoach: "Sowohl wir als auch Leipzig sind deutlich besser als am ersten Spieltag. Damals war unsere Leistung nur okay." Im ersten Bundesliga-Spiel RB Leipzigs überhaupt hatten sich beide Mannschaften mit 2:2 getrennt. Dabei hatte der Aufsteiger nach zweimaligem Rückstand ausgeglichen. RBL-Offensivmann Marcel Sabitzer sicherte mit seinem Treffer in der 89. Minute seinem Klub einen Punkt.

Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann (Archivbild). Bildrechte: IMAGO