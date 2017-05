Zweite RB-Reihe darf ran

Die Zeichen bei Davie Selke (li.) stehen auf Abschied. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister RBL-Trainer Ralph Hasenhüttl kündigt für das Spiel bei der Eintracht einige personelle Veränderungen an: "Wir haben die Luxussituation, im laufenden Betrieb etwas testen zu können" , sagte der Österreicher auf der Pressekonferenz am Donnerstag. Spieler aus der zweiten Reihe wie Angreifer Oliver Burke oder Verteidiger Benno Schmitz können sich Hoffnungen auf einen Einsatz machen. Infrage kommen würden zudem Dominik Kaiser oder Rani Khedira. "Entscheidend ist, wer in der kommenden Saison noch für uns spielt" , so Hasenhüttl. Angreifer Davie Selke nannte der Coach nicht - untrügliche Hinweise, dass die Zeichen auf Abschied vom Ex-Bremer stehen.

"Gegen Leipzig ein Zeichen setzen"

Eintracht-Coach Kovac hat erstmals seit Wochen mal keine Verletzungssorgen. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister Während Hasenhüttl davon spricht, den Spannungsabfall nach dem Bayern-Spiel ( "ein Highlight der Saison" ) zu kompensieren, um "in Frankfurt eine gute Leistung zu zeigen" , sind die Töne aus der Mainmetropole kämpferisch: "Gegen Leipzig wollen und müssen wir ein Zeichen setzen" , sagt Verteidiger Bastian Oczipka in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Donnerstagausgabe). Die Frankfurter, mit zwölf Punkten schlechteste Mannschaft der Rückrunde, wollen sich gegen Leipzig Schwung für das DFB-Pokalfinale in einer Woche in Berlin holen. Immerhin: Eintracht-Trainer Niko Kovac hat erstmals seit Wochen fast keine Verletzungssorgen.

Hinspiel "war ein Schlüsselspiel"

RBL-Coach Hasenhüttl: "Man hat uns den Einbruch diagnostiziert." Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister Dass die Partie gegen Leipzig schwer genug wird, weiß auch Oczikpa: "Kaum eine Bundesligamannschaft hat bisher Mittel gefunden, RB aufzuhalten." Auch Frankfurt gelang das nicht, im Hinspiel unterlag die Eintracht in Leipzig 0:3 - nach Platzverweis und Patzer von Keeper Lukas Hradecky lag die Eintracht bereits nach drei Minuten in Rückstand. "Das war ein Schlüsselspiel" , blickt Hasenhüttl zurück. Für Frankfurt, das nach der Niederlage beispiellos abrutschte, im gesamten Jahr 2017 nur zwei Siege holte. Und für Leipzig: "Man hat uns den Einbruch diagnostiziert, doch das Spiel hat uns gefestigt." Möglich, dass nun auch die sportlich bedeutungslose Partie in Frankfurt ein Schlüsselspiel wird: Für RB, eine ewige Bundesliga-Bestmarke zu setzen. Oder für Frankfurt, im Kampf um Selbstbewusstsein für den DFB-Pokalsieg.

Über dieses Thema berichtet "Sport im Osten" MDR FERNSEHEN | 20.05.2017 | ab 13:30 Uhr

MDR FERNSEHEN | 20.05.2017 | ab 15:25 Uhr