Fußball | 1. Bundesliga RB Leipzig kann sich auf Schalke April vergolden

30. Spieltag

RasenBallsport Leipzig kann mit einem Erfolg bei Schalke 04 den April vergolden. Der Tabellenzweite tritt am Sonntag (17:30 Uhr) in Gelsenkirchen an. Dort könnte die Elf von Trainer Ralph Hasenhüttl ihre Serie von zuletzt vier Siegen in Folge fortsetzen. Im April gab es bisher zwölf Punkte – bei einem Torverhältnis von 12:2.