"Schotten-Invasion" titelten einige Medien im Vorfeld des Spiels: Bis zu 8.000 Fans des schottischen Erstligisten Glasgow Rangers wollen sich auf den Weg nach Leipzig machen, um am Sonntag dem Testspiel bei RB Leipzig beizuwohnen. Die Presse im Norden der britischen Insel schürte vorab die Lust auf Leipzig, stellte Stadt und Stadion vor und informierte über die Bierpreise.



Für RBL könnte dies bereits ein erster Vorgeschmack auf das sein, was sie nach der Saison möglicherweise im internationalen Fußball erwartet. Denn Europa ist das Ziel der ambitionierten Leipziger. Ebenso wie von "The Gers". Nach Insolvenz und Zwangsabstieg in die vierte Liga hat der 54-malige schottische Meister auch selbst die Rückkehr ins internationale Geschäft vor Augen. Aktuell stehen sie hinter ihrem ewigen Stadtrivalen Celtic auf Rang 2 der Tabelle - das würde die Qualifikation zur Europa League bedeuten.