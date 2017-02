Was die Hamburger erwartet, ist teilweise ungewiss. Beim BVB spielte RB Leipzig teilweise mit einer Dreierkette. RBL-Cheftrainer Ralph Hasenhüttl erklärte: "Es war beeindruckend, wie schnell die Jungs das umgesetzt haben. Es kann sein, dass das noch einmal zu sehen sein wird." Vielleicht schon gegen den HSV? Ohnehin fehlt mit Marvin Compper ein Innenverteidiger. Der Stammspieler hatte in Dortmund seine fünfte Gelbe Karte gesehen. Winter-Neuzugang Dayot Upamecano könnte einspringen und sein Startelfdebüt mit RBL feiern. Oder Stefan Ilsanker rückt wieder einmal nach hinten. Hasenhüttl versprach zumindest: "Ilse war gegen Dortmund wahrscheinlich unser stärkster Mann auf dem Platz. Deswegen kann ich schon mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass er von Anfang an spielen wird." Stefan Ilsanker (re.) erhält ein Sonderlob. Bildrechte: Picture Point

Der HSV steht derzeit auf dem Relegationsplatz. Dessen 16 Punkte aus 19 Spielen verlassen Hasenhüttl aber nicht dazu, den Gegner zu unterschätzen: "Das Umschaltspiel ist sicherlich ihr Ding. Im Ballgewinn sind sie sehr gefährlich, weil sie nach vorn für Tempo sorgen können." Er erwartet ein enges Spiel und erinnerte an den 4:0-Sieg im September: "Die erste Halbzeit war brutal ausgeglichen. Erst als wir in Führung gegangen sind und der HSV aufmachen musste, haben wir uns durch unsere Schnelligkeit durchsetzen können." Timo Werner und Emil Forsberg bejubeln einen Treffer im Hinspiel (Archiv). Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Unter dem Motto "Neuzeit gegen Urzeit" schaute RBL-Verteidiger Marcel Halstenberg vorab auf die Partie. Über HSV-Stürmer Bobby Wood, der mit Aue im Februar 2015 einen Sieg gegen RBL errungen hatte, sagte er: "Er ist schnell, wendig, clever, mit viel Power und torgefährlich."

Weitere interessante Hamburger Spieler sind Kyriakos Papadopoulos und René Adler. Innenverteidiger Papadopoulos, der in der Hinrunde noch RBL angehört hatte (Einsatzzeit: 26 Minuten), köpfte jüngst den HSV gegen Leverkusen zum Sieg. Hasenhüttl lobte: "Dass 'Papa' mit der Nuss richtig stark ist, haben wir auch erfahren dürfen. Er wird zeigen wollen, dass er zu Unrecht bei uns nicht gespielt hat." Torwart Adler ist in Leipzig geboren und spielte in den 1990ern für den VfB. René Adler, Kyriakos Papadopoulos und Lewis Holtby (Archiv). Bildrechte: IMAGO

Angesichts des Sieges gegen den 1. FC Köln im DFB-Pokal, reisen die Norddeutschen wohl mit breiter Brust an. Markus Gisdol sagte: "Wir werden gegen Leipzig wieder alles auf den Platz bringen müssen. Ihr Spiel ist Hochgeschwindigkeitsfußball vom Feinsten. Wir sind gewarnt, fahren aber mit Rückenwind dorthin." Zudem ergänzte der 47-Jährige: "Ich denke, auch ein Punkt in Leipzig wäre in unsere Situation gut. Nicht viele Teams konnten dort bislang bestehen." Trainer Markus Gisdol im Gespräch mit Bobby Wood (Archiv). Bildrechte: IMAGO

Der HSV ist der einzige Fußballverein Deutschlands, der seit seiner Gründung stets in der höchsten Spielklasse antritt. Die Hamburger sind das einzige von 16 Gründungsmitgliedern der Bundesliga, das noch nie aus der höchsten Spielklasse abgestiegen ist.

