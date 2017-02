Statt sich die vielen Kostüme im Gästeblock anzusehen, soll am Sonnabend aber der Fokus auf dem Spiel liegen. In Acht nehmen muss sich RBL vor allem vor Stürmer Anthony Modeste. Hasenhüttl sagte: "Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass er mit seinen Laufwegen ein Spieler ist, der schwer zu markieren ist. Viele Chancen braucht er auch nicht, um ein Tor zu machen." Der Franzose ist mit 17 Treffern zusammen mit Dortmunds Pierre-Emerick Aubameyang der torgefährlichste Kicker der Bundesliga. Wenn er weiterhin alle 106 Minuten ein Tor erzielt, wäre es in der 59. Spielminute wieder soweit.