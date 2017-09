Bangen um Keita

Nach der gelungenen Champions-League-Premiere mit dem 1:1 am Mittwoch gegen die AS Monaco blieb keine Zeit für großartige Vorbereitung auf den nächsten Gegner. Regeneration und physiotherapeutische Behandlungen sind derzeit das Wichtigste. Inwieweit die beim gegen Monaco fehlenden Spielmacher Naby Keita angeschlagen haben, ist noch offen. Der 22-Jährige, der so etwas wie die Seele des RB-Spiels ist, könnte wegen seiner Adduktorenprobleme erneut fehlen. "Vielleicht ist eine Möglichkeit da, aber nur wenn ich der Meinung bin, dass es nicht zu viel Risiko darstellt", sagte Hasenhüttl. Keita sollte am Freitag wieder mit dem Team trainieren. Dann will Hasenhüttl entscheiden. Bildrechte: Picture Point

Werner am Samstag wohl in der Startelf

Wenn man auf das Programm der Sachsen blickt, ist klar: Nur wenn Keita wirklich fit ist, steht er gegen die Borussen im Kader. Zu hoch ist das Risiko einer noch schwereren Verletzung. Denn die kreativen Ideen des Nationalspielers von Guinea braucht RB, um in den Duellen bis 1. Oktober gegen den FC Augsburg, Eintracht Frankfurt, Besiktas Istanbul und den 1. FC Köln zu bestehen.

Top-Stürmer Timo Werner wird es auch irgendwann mal treffen, so Hasenhüttl. "Aber am Samstag hätte ich ihn schon gern auf dem Platz", sagte der 50-Jährige. Dafür könnten Lukas Klostermann, Marcel Halstenberg, Diego Demme und Stefan Ilsanker eine Pause bekommen. Gegen die Gladbacher erwartet Hasenhüttl ein hartes Stück Arbeit. "Sie haben trotzdem noch genug Qualität in ihrem Kader und gehören zu den besten Teams in der Liga", sagte er. Läuferisch werde es erneut ein Husarenritt für sein Team, zumal die Fohlen das läuferisch zweitstärkte Team der Liga bilden: ""Aber wir sind zu Hause mittlerweile eine Macht und haben den Anspruch, jeden Gegner zu schlagen", sagte Hasenhüttl mit Blick auf das ausverkaufte Heimspiel. Es wäre der dritte Liga-Sieg in Serie für die Messestädter. Timo Werner (re.) dürfte am Samstag keine Schonzeit auf der Bank bekommen. Bildrechte: PICTURE POINT / S. Sonntag

Duell der Confed-Cup-Aufsteiger: Werner gegen Stindl

In der Offensive kommt es zu einem Kräftemessen der beiden deutschen Confed-Cup-Shooting-Stars: Leipzigs Timo Werner gegen Gladbachs Lars Stindl. Der eine wurde Torschützenkönig, der andere erzielte das Siegtor im Finale, nach Werner-Vorarbeit übrigens. In diese Saison starteten beide dann sehr unterschiedlich: Werner kommt in sieben Pflichtspielen schon auf sieben Treffer. Stindl gelangen in fünf Partien gerade einmal zwei Vorlagen. DFB-Kicker (v. li.): Timo Werner, Lars Stindl und Schalkes Leon Goretzka Bildrechte: IMAGO

Gladbach mit personellen und mentalen Sorgen

Die Stimmung bei der Borussia war schon einmal besser: Der Auftaktsieg im Rhein-Derby gegen Köln scheint schon wieder weit weg zu sein. Danach gab es nur einen Punkt in Augsburg und drei richtig schlechte Halbzeiten in Folge. Die Erwartungshaltung für den Auftritt am Samstag ist bei den Fans entsprechend bescheiden. Gleich acht Akteure fehlen verletzt, auch der Sachse Tony Jantschke wird nicht rechtzeitig fit. Trainer Dieter Heckings RB-Erfahrungen waren zuletzt auch nicht einmal semi: Heim-Niederlage mit Wolfsburg und Entlassung in der Vorrunde, Heim-Pleite mit Gladbach in der Rückrunde. Die Auswahl der deutschen EM-Bewerberstädte am Freitag sorgte auch nicht für bessere Laune: Mönchengladbach scheiterte - im Gegensatz zu Leipzig. Nur Heckings Auswärtsbilanz mit der Borussia bildet einen Hoffnungsschimmer: Gerade einmal zwei von 16 Pflichtspielen gingen da verloren. Tony Jantschke begann seine Laufbahn beim Hoywerswerdaer SV Einheit, über den FV Dresden-Nord ging es 2006 an den Niederrhein. Bildrechte: IMAGO