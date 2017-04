Doppeltorschütze im Hinspiel: Timo Werner. Bildrechte: Picture Point

"Wir haben in die Spur zurückgefunden und sind auf den letzten Metern. Jetzt müssen wir den Vorsprung herausholen, um am Ende nicht jedes Spiel gewinnen zu müssen", erklärte der Coach. Für die direkte Champions-League-Qualifikation sind laut Hasenhüttl noch drei Siege nötig. Der erste soll am Sonnabend eingetütet werden. Beim 4:1-Erfolg im Hinspiel brillierte RBL. Hasenhüttl schwärmte noch am Freitag "vom besten Auswärtsspiel in dieser Saison" und erwartet ein schweres Duell gegen einen Gegner mit dem seine Mannschaft viel verbindet. Letztes Saison stiegen beide gemeinsam auf. Freiburg als Zweitliga-Meister, RBL als Vizemeister. In dieser Spielzeit sind die Frischlinge, die beide mit dem Gerüst der Zweitliga-Mannschaft unterwegs sind, die Überraschungsteams der Bundesliga. "Beide Mannschaften spielen eine überragende Saison und haben sich auf beeindruckende Art und Weise nach oben gearbeitet", analysiert Hasenhüttl. SC-Trainer Christian Streich gilt wie Hasenhüttl als erfolgreicher Taktik-Guru: "Wer den besseren Plan hat, wissen wir morgen Abend. Hoffen wir mal, dass wir es sein werden", sagte der RB-Coach während der Pressekonferenz mit einem Lächeln.