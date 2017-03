Sollte Boyd auflaufen, ist RB-Trainer Hasenhüttl jedenfalls gewarnt. "Wieder einmal kommt ein Spieler, der bei uns gespielt hat. Wir haben in dieser Saison ja nicht so gute Erfahrungen damit gemacht", sagte Hasenhüttl, der damit das Führungstor des Ex-Rasenballers Kyriakos Papadopoulos beim 3:0 des Hamburger SV in Leipzig meinte. "Wir kennen seine Stärken, aber es ist nicht allein Terrence Boyd, auf den wir aufpassen müssen. Da gibt es auch noch einige andere Spieler", erklärte der RB-Coach.

Hasenhüttl fordert gegen Darmstadt viel Geduld: "Im Hinspiel haben wir 60 oder 65 Minuten gebraucht, um den Riegel zu knacken. Es kann in diesem Spiel auch so sein, also brauchen wir Spieler, die das mit tragen." Damit sind auch Yussuf Poulsen und Naby Keita gemeint, die in dieser Woche wieder voll mittrainiert haben. Beide sind laut Hasenhüttl eine Option für Samstag.