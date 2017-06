Timo Werner köpft sein erstes Länderspieltor für Deutschland. Bildrechte: dpa

Der 21-jährige Werner, der in der abgelaufenen Bundesliga-Saison 21 Tore für den Bundesliga-Aufsteiger erzielt hat, wirkte in seinem dritten Länderspiel zunächst übermotiviert, stand häufig in Abseitspositionen und vergab zudem die große Möglichkeit zum 1:0 aus kurzer Distanz (42.). Nach der Pause steigerte sich der gebürtige Schwabe und schnürte einen Doppelpack.



In der 66. Minute traf er per Flugkopfball nach einer Eingabe des Ex-Leipzigers Joshua Kimmich per Kopf. Jetzt drehte der laufstarke Youngster auf und jubelte in der 81. Minute erneut. "Die Leistungssteigerung war bitter nötig", sagte Kapitän Julian Draxler, der das 1:0 von Kerem Demirbay (50.) wunderbar mit einem Hackentrick vorbereitet hatte, der ARD. "Das frühe Tor in der zweiten Halbzeit hat uns sehr gutgetan. Es ist auf jeden Fall ein Vorteil, nun in Sotschi bleiben zu dürfen." Am Donnerstag (20 Uhr) geht es nun bei der "Mini-WM" gegen Mexiko. Europameister Portugal trifft zeitgleich auf Chile. Doppeltorschütze Werner stellt Bundestrainer Löw vor dem Halbfinale in Sotschi g vor ein Luxusproblem: Genau wie Stindl hat er zwei Treffer erzielt und auch Stürmer Nummer drei - Sandro Wagner - lieferte schon gute Leistungen ab.