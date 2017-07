Der erste echte Härtetest für RB Leipzig steht dann im Trainingslager an. Am 25. Juli trifft der Bundesligist auf den türkischen Pokalsieger Konyasport. Es folgten die Partien im Rahmen des Emirates Cup am 29. Juli gegen den FC Sevilla und am 30. Juli gegen Benfica Lissabon. Die Partie gegen das Topteam aus Portugal gibt es ab 15:00 Uhr live im MDR-Fernsehen.