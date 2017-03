Nach vier Minuten steht es 2:0

Für Lenk und die Auer verlief das Abstiegsendspiel gegen den direkten Konkurrenten dann denkbar ungünstig: Schon nach zwei Minuten stand es 1:0, nachdem Fabian nach einer Ecke über den Ball geschlagen hatte und Christoph Hemlein, den Ball an FCE-Keeper Martin Männel vorbei ins Tor drückte. Keine zwei Minuten später stand es dann sogar 2:0, diesmal hatte Stephan Salger einen Freistoß auf Julian Börner geschlagen, der mit seinem Kopfball keine Probleme hatte, Männel zu überwinden. Das 1:0 bereiten die Erzgebirger selber vor. Bildrechte: Picture Point

Die Auer mussten sich nun natürlich erstmal schütteln, nach vorne ging vorerst nichts und hinten hatten sie Glück, dass Christopher Nöthe in der 14. Minute seinen Kopfball knapp neben das Tor setzte. Bis zur Pause kam von den Gästen außer einem Schüsschen von Cebio Soukou aus der Distanz (44.) gar nichts.

Kaufmann dreht nach der Pause auf

Doch nach dem Wechsel drehten die Erzgebirger auf. Der starke Fabio Kaufmann setzte erst Torjäger Pascal Köpke schön in Szene, der in der 54. Minute in Rücklage noch übers Tor schoss. Drei Minuten später setzte Köpke nach Kaufmann-Flanke den Bielefelder Michael Görlitz soi sehr unter Druck, dass ihm ein Eigentor unterlief.

Den Arminen schlotterten nun sichtbar die Knie, Görlitz berührte in der 63. Minute mit angelegtem Arm den Ball. Die Auer forderten vehement Strafstoß, aber die Pfeife von Schiri Robert Kempter blieb stumm. Dann hätte es auf der Gegenseite fast das 3:1 gegeben, Kalig konnte sich gerade noch in Nöthes Abschluss werfen. Fabio Kaufmann (li.) war der beste Auer in Bielefeld. Bildrechte: Picture Point

Schuppan schenkt Aue den Ausgleich

Stattdessen jubelte der FCE doch noch über den Ausgleich. Der eingewechselte Mario Kvesic flankte in den Strafraum und Sebastian Schuppan köpfte genau zum ebenfalls eingewechselten Nicky Adler, der keine Probleme hatte, den Ball an Arminia-Schlussmann Wolfgang Hesl vorbei zu schieben. Ein weiterer Grund für Auer Jubel: Sommerneuzugang Sören Bertram feierte nach langer Verletzungspause wegen eines Kreuzbandrisses sein Debüt im FCE-Dress.

Es blieb schließlich beim 2:2, über das sich die Gäste deutlich mehr freuten. Die Bielefelder Fans quittierten das Unentschieden dagegen mit Pfiffen. In der Tabellen bleiben beide Teams auf den beiden letzten Plätzen, wobei die Auer die Chance haben, mit einem Sieg gegen den Karlsruher SC am nächsten Wochenende auf den Relegationsplatz zu springen. Aues Co-Trainer Robin Lenk wechselte das Unentschieden ein. Bildrechte: Picture Point

Das sagten die Trainer:

Robin Lenk (Aue): "Um ehrlich zu sein: Wenn du letzte Woche so auf die Fresse gekriegt hast wie wir und dann hier nach drei Minuten mit 0:2 hinten liegst, bist du eigentlich tot. Wir haben uns für die zweite Variante entschieden und speziell in den zweiten 45 Minuten alle Erzgebirgstugenden reingeschmissen, die wir hatten. Eigentlich ist der Punkt im Abstiegskampf zu wenig, aber für den Kopf ist er extrem wichtig. Mit der Leistung aus der zweiten Halbzeit werden wir am Freitag gegen den KSC vielleicht drei Punkte statt einem holen können."