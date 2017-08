Manneh ist seit zwei Jahren bei den Norddeutschen unter Vertrag, der aktuell noch bis Juni 2018 läuft. Dieser soll bereits verlängert worden sein. Durchsetzen konnte sich der Stürmer allerdings in der ersten Mannschaft noch nicht, absolvierte bisher lediglich sechs Spiele in der ersten Bundesliga. In der Zweitvertretung des SV Werder spielte der bullige Angreifer dagegen 20 Mal und erzielte vier Tore. Jetzt soll Manneh in der zweiten Liga Spielpraxis sammeln und in Aue für mehr Torgefahr sorgen.