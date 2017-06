Zweitligist FC Erzgebirge Aue hat Arianit Ferati verpflichtet. Der 19-jährige offensive Mittelfeldspieler kommt vom Erstligisten Hamburger SV und unterschrieb bis Sommer 2018. Ferati wurde beim VfB Stuttgart ausgebildet. 2016 wechselte er von den Schwaben zum Bundesliga-Dino HSV. In der abgelaufenen Spielzeit war er allerdings an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen, für die er 13 Spiele absolvierte. Bei den zwei Punktspielen gegen den FC Erzgebirge kam er zwar nicht zum Einsatz, das Lößnitztal kennt er dennoch: Arianit war zu einem Testspiel mit der U20 des DFB in Aue. Der FCE siegte mit 2:1.

Arianit Ferati beim U20-Testspiel in Aue. Bildrechte: imago/Picture Point LE