Nach einigen Dehnungsübungen bat Letsch zu ersten Spielformen. Dabei beobachteten etwa 300 Fans und Aufsichtsrats-Vize Uwe Leonhardt das Geschehen auf dem Platz. Aue-Präsident Helge Leonhardt nahm sich hingegen nach der Trainer-Suche eine Auszeit und macht an der Côte d’Azur Urlaub. Probespieler stellten sich am Montag nicht vor. In den nächsten Tagen stehen je zwei Einheiten an.

Die ersten Testspiele stehen für den Kumpelverein am Wochenende an. Am Sonnabend (14:30 Uhr) misst sich Aue im Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion mit den "Roten Wölfen" aus Treuen. Am Sonntag (14 Uhr) lautet der Gegner Saxonia Bernsbach. Der erste Spieltag in der 2. Bundesliga steht Ende Juli an.