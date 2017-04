Die Gäste in der ersten Viertelstunde mit einem offensiven Beginn, aber ohne zwingende Chancen. Dann übernimmt Braunschweig die Initiative, dringt mehrfach in den Dynamo-Strafraum vor. Beide Mannschaften zeigten viel Einsatz und Kampf, bleiben aber relativ wirkungslos.

Den gefährlichsten Angriff in Halbzeit eins kreiert das Neuhaus-Team in der 40. Minute: Lambertz schickt Stefan Kutschke, der aus zwölf Metern aber nicht präzise genug abschließt. Braunschweigs Keeper Fejzic hält den Ball fest.

Schiedsrichter Daniel Siebert muss in der 51. Minute das Spiel kurz unterbrechen, weil der Rauch von Pyrotechnik und Böllern aus dem Dresdner Fanblock den Rasen vernebelt. Es bleibt nicht die einzige ungewollte Pause: Nach einer Stunde gehen drei Rasensprenger am Spielfeldrand an.

Torsten Liebknecht (Braunschweig): "Im Hinspiel waren wir bitter enttäuscht, diesmal ist es Dynamo. Wir haben gegen eine unfassbar starke Mannschaft gespielt. Für mich ist Dynamo spieltechnisch das beste Team der Liga. Dass das Spiel so endet, ist ein unglaubliches Gefühl. Und eine Dramatik, die man sich eigentlich ersparen will, die aber zum Fußball dazugehört. Dresdens Traum ist noch nicht beendet, sie können immer noch eine Serie starten."

Uwe Neuhaus (Dresden): "Es war ein intensives, gutes Spiel. Braunschweig hat in der ersten Hälfte viel investiert, war uns läuferisch und in den Zweikämpfen überlegen. Wir haben hinten trotzdem wenig zugelassen. In der Offensive fehlte uns die Durchschlagskraft. Das wurde nach der Pause etwas besser. Als alle schon mit einem 0:0 gerechnet hatten, kam die große Stärke der Braunschweiger zum Tragen: Bis zum Schluss an den Sieg glauben und dafür alles investieren. Unser Traum geht jetzt wahrscheinlich nicht mehr weiter, aber ich bin alles andere als traurig. Denn wir spielen eine sehr gute Saison und werden alles dafür geben, sie genauso gut zu Ende zu bringen."