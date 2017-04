Fußball | 2. Bundesliga Dynamo muss zu heimstarken Braunschweigern

28. Spieltag

Dynamo Dresden kann mit einem Sieg bei Eintracht Braunschweig am Montag (20:15 Uhr), noch näher an die Aufstiegsränge heranrücken. Aber die Niedersachsen sind im eigenen Stadion kaum zu schlagen, in dieser Saison gab es dort erst eine Pleite.