Fußball | 2. Bundesliga Aue tankt Selbstvertrauen in Braunschweig

3. Spieltag

Mit einer starken Leistung hat Erzgebirge Aue den ersten Punkt der laufenden Saison eingesammelt. Das 1:1 (1:1) bei Eintracht Braunschwig war zugleich das 100. Remis in der Auer Zweitliga-Geschichte. Vor 20.000 Zuschauern präsentierten sich die Veilchen im Eintracht Stadion in Spiellaune und waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft. Spiel eins nach Ex-Trainer Thomas Letsch lässt optimistisch in die Zukunft blicken.