Zwei Tage vor dem Auftritt seines Teams in der Hamburger Straße bestätigte Interimscoach Robin Lenk, dass Simon Handle, Fabio Kaufmann und Mirnes Pepic vom Mannschaftstraining ausgeschlossen worden. Es sei eine Vereinsentscheidung, nur mit Spielern zu arbeiten, "von denen wir überzeugt sind". Zudem bat der unter Thomas Letsch aktive Co-Trainer Wolfgang Luisser um die Auflösung seines Vertrages. Unterdessen appelliert Lenk an seine Mannschaft: "Wir brauchen in erster Linie den Glauben daran, dass wir Spiele gewinnen können."

Ín Niedersachsen gibt es ein Wiedersehen mit Steve Breitkreuz und Louis Samson, beide hatten das Lößnitztal im Sommer verlassen. Sowohl in beiden Liga-Partien (2:2 in Düsseldorf, 2:0-Sieg gegen Heidenheim) als auch bei der 1:2-Pleite im Pokal bei Holstein Kiel kamen die Spieler zum Einsatz. Breitkreuz sagte vor dem Duell mit dem Ex-Verein: "Man trifft auf bekannte Gesichter. Ich hatte zwei gute Jahre in Aue. Wir sind aufgestiegen und haben dann in der darauffolgenden Saison den Klassenerhalt geschafft." Der 25-Jährige unterschätzt die sportlich angeschlagenen Erzgebirger nicht: "Es ist immer gefährlich, wenn ein Verein kurz zuvor einen Trainer entlassen hat. Das kann für frischen Wind sorgen und den Konkurrenzkampf beleben."