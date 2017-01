Mittelstürmer Albert Bunjaku geht ab sofort für den Zweitligisten FC Erzgebirge Aue auf Torejagd. Wie die "Veilchen" am Donnerstagmorgen mitteilten, verpflichteten Sie den 33-jährigen Kosovaren bis Ende Juni 2019.

Bunjaku spielte zuletzt in der Schweiz für den Erstligisten FC St. Gallen. Davor war er Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern und beim 1. FC Nürnberg. Aues jüngste Neuverpflichtung traf am Mittwochabend im Vorbereitungscamp des FC Erzgebirge im spanischen Torre-Pacheco ein. Seinen Vertrag unterschrieb er am Donnerstag vor seiner ersten Trainingseinheit mit dem Kumpelverein.