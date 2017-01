Zum Auftakt zeigt der MDR "Das ist unser Leben", eine Dynamo-Eigenproduktion über die Aufstiegssaison 2015/16. In der zweistündigen Dokumentation Sehen Sie so einige Traumtoren von Pascal Testroet, Justin Eilers und Co. Zudem werden dem Zuschauer andere unvergessene Momente präsentiert. Wer erinnert sich nicht an die lange Blockfahne beim Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg, die es sogar ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft hat!?! Mit insgesamt mehr als einer halben Millionen Zuschauern bei Heimspielen hat Dynamo 2015/16 einen Allzeit-Rekord aufgestellt. Das und noch mehr zeigt die Doku über die SGD.

Eine gigantische Blockfahne: "Die Legende aus Elbflorenz - der Verein mit den besten Fans." Bildrechte: IMAGO