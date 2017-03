Domenico Tedesco soll den FC Erzgebirge Aue vor dem Abstieg aus der 2. Bundesliga bewahren. Bei einer Pressekonferenz wurde der neue Trainer der "Veilchen" am Mittwoch offiziell vorgestellt. Sein Vertrag beim Tabellenletzten läuft bis Juni 2018 und gilt für die 2. und 3. Liga.

Der Deutsch-Italiener sagte bei seiner Vorstellung: "Es waren sehr gute, intensive und sachliche Gespräche. Die erste Frage, die ich gestellt bekommen habe, war: 'Wie hat ihnen das Spiel in Bielefeld gefallen'. Da fühle ich mich natürlich direkt wohl, weil es meine Materie ist." Am Mittag leitete er bereits seine erste Trainingseinheit und bescheinigte seinem Team "einen brutalen Willen", auch die "Handschrift eines Pavel Dotchev ist klar zu sehen", so Tedesco weiter.