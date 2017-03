Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Mittwoch offiziell seine "Interessenserklärung" für die EM 2024 eingereicht. DFB-Präsident Reinhard Grindel reiste persönlich nach Nyon in die Schweiz und übergab die Unterlagen an UEFA-Generalsekretär Theodore Theodoridis. Nicht in der Bewerbung steht die Stadt Dresden, weil dort das Stadion die Mindestanforderung nicht erfüllt.