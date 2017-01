Kann Heise an seine alte Leistungsstärke anknüpfen, haben die Sachsen einen richtig guten Mann geholt: Seine beste Zeit hatte der gebürtige Düsseldorfer von 2013 bis 2015 beim 1. FC Heidenheim. Mit dem FCH stieg er in die 2. Liga auf und absolvierte insgesamt 68 Partien. In denen gelangen dem heute 25-Jährigen vier Tore und elf Vorlagen. Es folgte ein Wechsel zum damaligen Bundesligisten VfB Stuttgart. 800.000 Euro ließ sich der VfB das kosten. Aber dort kam kam Heise nicht wirklich klar. Die Trainer Alexander Zorniger (zuvor bei RB Leipzig) und Jürgen Kramny setzten nicht auf ihn. Auch nach dem Abstieg in die 2. Liga lief es für den Rheinländer nicht wirklich besser. In seiner VfB-Vita stehen ganze acht Pflichtspiel-Einsätze zu Buche. Am Argentinier Emiliano Insua kam er insgesamt nicht vorbei.

Bildrechte: IMAGO