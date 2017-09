Am Freitag hat Zweitligist FC Erzgebirge Aue den neuen Trainer auch offiziell vorgestellt. Hannes Drews stellte sich den Fragen der Medienvertreter und wurde von Trainer Helge Leonhardt mit den gewohnten Worten vorgestellt: "Er soll mit dem Trainerteam das Schiff durch die wilde See 2. Bundesliga steuern, ohne an die Eisberge zu fahren. Das letzte Wort hat Hannes Drews. Lenk ist erster Offizier. Sie sitzen aber in einer Reihe.“ Drews erhält einen Zweijahresvertrag bei den Veilchen, der aber nur für die 2. Bundesliga gilt.