Jubel im Erzgebirge: Die Auer „Veilchen“ bleiben trotz einer Niederlage in der 2. Bundesliga. Beim Auer 0:1 (0:1) in Düsseldorf profitierten die Westsachsen von Schützenhilfe aus Dresden und Heidenheim. Verfolger Bielefeld kam in Dresden nicht über ein 1:1 hinaus. Heidenheim besiegte 1860 München und schoss die "Sechzger" damit auf den Relegations-Abstiegsplatz. Aue beendet die Saison auf Tabellenplatz 14.