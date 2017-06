Testroet stellte den 5:1-Endstand her. Bildrechte: IMAGO

Dynamo Dresden hat sein erstes Testspiel für die kommende Zweitliga-Saison gewonnen. In Großenhain besiegten die Schwarz-Gelben Regionalligist Viktoria Berlin 5:1 (4:1). Vor 1.550 Zuschauern lief Dynamo zu Beginn einem Rückstand hinterher, Jannik Müller traf ins eigene Tor (8.). Den Ausgleich erzielte Aias Aosman per Elfmeter, er traf nach einem Foul an Erich Berko (22.). Nach der Dresdner Führung nach einem Eigentor von Patrick Brendel (25.) konnten sich die mitgereisten Dynamo-Fans noch über zwei weitere Tore freuen: Probespieler Binyam Belay (35.) und Pascal Testroet (73.) trafen zum Endstand.



Dynamos Cheftrainer Uwe Neuhaus stellte mit Lucas Röser, Patrick Möschl und Rico Benatelli gleich drei Neuzugänge in der Startformation auf. Zur Pause wechselte der Coach auf zehn Positionen aus, einzig Torhüter Patrick Wiegers spielte 90 Minuten.