Und beide Teams gingen durchaus engagiert in die Partie, Bielefeld musste noch punkten, immerhin bestand die Gefahr einer Abstiegsrelegation. Und die Dresdner wollten ihrem Publikum zum Abschluss einer erfreulichen Saison ebenfalls noch etwas bieten. Es dauerte aber bis zur 19. Minute, als Teixeira es aus 20 Metern mit einem Scherenschlag versuchte, der Ball knapp am Winkel vorbeistrich. Bielefeld störte früh und kam ebenfalls zu einigen Annäherungen vor das Tor, die Dynamo-Abwehr zeigte sich da aber sattelfest. Ab der 30. Minute wurde Dresden stärker, ohne sich richtig gute Chancen zu erarbeiten. Ein Freistoß von Gogia landete einen Meter über dem Bielefelder Tor, ein Versuch von Philip Heise fand ebenfalls nicht den Weg ins Tor.

In der Halbzeitpause gab es eine weitere Ehrung, diesmal für die U19-Junioren, die überraschend den Landespokal gegen RB Leipzig gewonnen hatten. Dann lag der Ball in der 49. Minute im Dynamo-Tor, doch Reinhold Yabo stand im Abseits. Dresden nun erwacht, stand in der 51. Minute kurz vor dem Tor, doch Stefaniak schlenzte den Ball knapp neben den Kasten. Die Gäste blieben danach weiterhin überraschend zurückhaltend. In der 62. Minute lag Dynamo verdient vorn, als Jannik Müller nach einer Stefaniak-Freistoßeingabe aus acht Metern einköpfte. Bielelfeld musste mehr tun und kam in Minute 69 zur dicken Möglichkeit, als Fabian Klos aus Nahdistanz aber nur einen Dresdner traf. Sechs Minuten vor Schluss der Ausgleich: Julian Börner köpfte nach einem Freistoß freistehend ein. Danach musste sich Patrick Wiegers noch einmal ganz lang machen.