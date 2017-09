Eigentlich hatte SGD-Coach Uwe Neuhaus keine große Rotation angekündigt, dann gab es doch vier Veränderungen im Vergleich zum Wochenende. So rutschten Rico Benatelli, Lucas Röser, Niklas Hauptmann und Sören Gonther in die Anfangself. Jannik Müller, Aias Aosman und Peniel Mlapa mussten auf die Bank. Andreas Lambertz bekam eine Pause und stand gar nicht im Kader.

Dynamo versuchte vor 26.864 Zuschauern von Beginn an das Spiel zu machen, hatte gegen die hochstehende Arminia aber Probleme den freien Mann zu finden. Trotzdem lief der Ball gut durch die eigenen Reihen. Erstmals gefährlich wurde es nach sieben Minuten, aber Bielefelds Schlussmann Stefan Ortega fischte eine scharfe Hereingabe von Fabian Müller vor dem einköpfbereiten Lucas Röser aus der Luft.

Schließlich war es Haris Dulöjevic, der den ersten Torschuss abgab. Sein Versuch aus 20 Metern ging aber genau in die Arme von Ortega (15.). Dynamo suchte in der Spitze immer wieder Röser, bei einer Hereingabe von Duljevic kam er einen Schritt zu spät (18.). Von Bielefeld kam in dieser Phase sehr wenig, erst in der 21. Minute wurde es gefährlich. Fabian Kloß tanzte Marco Hartmann aus, sein Schuss aus spitzem Winkel lenkte Marvin Schwäbe stark zur Ecke. Zweikampf zwischen Paul Seguin (SG Dynamo Dresden, re.) und Andreas Voglsammer (Arminia Bielefeld). Bildrechte: imago/Eibner

Kloß vergibt vorne und rettet hinten

Die Ostwestfalen spielten nun besser mit und hatten durch einen Kopfball von Kloß, die nächste Chance (25.). Kurz darauf rettete der DSC-Torjäger dann im eigenen Strafraum, nachdem Ortega eine Flanke nicht zu fassen bekam und Röser aus Kurzdistanz einschieben wollte (28.).

Auch vier Minuten später stand wieder Röser im Mittelpunkt. Nach einer Flanke von Paul Seguin köpfte er ins rechte Eck, aber Ortega war zur Stelle und hielt den Ball. Bielefeld zog zum Ende des ersten Durchgangs noch einmal das Tempo an, kam aber nicht mehr gefährlich vor das Tor.

Dynamo nach dem Wechsel von der Rolle

Die zweite Hälfte begann wie der erste Abschnitt. Dynamo hatte den Ball und wurde früh von den Gästen bedrängt. Nur im Vergleich zum Spielbeginn gelang es der SGD diesmal nicht, sich aus dieser Umklammerung zu lösen. Viel zu häufig wurde viel zu umständlich gespielt. Mutige Steilpässe gab es nicht, stattdessen wurde die Kugel zu häufig quer oder zurück gespielt.

Auch von der Arminia kam in dieser Phase nicht viel, zwar spielten sie schnell und zielstrebig nach vorne, die Chancen blieben zunächst aus. Erst in der 58. Minute wurde es durch Kloß erneut gefährlich, sein Kopfball ging aber wenige Zentimeter neben das Gehäuse.

Uwe Neuhaus stellte in der Folge um, brachte Peniel Mlapa als zweite Spitze für Linksausßen Duljevic. Doch der gewünschte Effekt blieb vorerst aus. Erst in der 72. Minute hatte Dynamo seine erste Torannäherung in der zweiten Halbzeit. Aber sowohl Röser mit dem Kopf als auch Mlapa mit dem Fuß verpassten die Hereingabe ins Zentrum. Kurz danach bediente Mlapa den ebenfalls eingewechselten Patrick Möschl, der jedoch knapp verzog (76.). Sören Gonther unterlief der Fehler vor dem 0:1. Bildrechte: imago/Dennis Hetzschold

Gonther bringt Bielefeld auf die Siegerstraße

Und dann kam es, wie es kommen musste: Bielefeld ging in Führung. Dem Tor ging ein individueller Fehler von Sören Gonther voraus, der nach einem Klärungsversuch der Arminia zu kurz auf Torhüter Schwäbe köpfte. Andreas Voglsammer kam so an den Ball und überlupfte den SGD-Schlussmann aus rund 22 Metern.

Dynamo fehlte auch in den letzten Minuten der Zug zum gegnerischen Tor. Lediglich Mlapa kam noch einmal zu einer Schusschance (86.). Stattdessen kassierte Dynamo in der Nachspielzeit noch einen zweiten Gegentreffer. Schwäbe war bei einem Freistoß mit nach vorne geeilt, die Bielefelder konnten aber klären und schickten Patrick Weihrauch auf die Reise, der wenige Meter nach der Mittellinie von der rechten Außenbahn abzog und traf.



Kurz drauf war die erste Niederlage für SGD-Coach Neuhaus in einem Spiel gegen Bielefeld perfekt. Zuvor hatte er in acht Aufeinandertreffen mit Union Berlin und Dresden nicht verloren. Weihrauch mit dem Schlusspunkt. Er schießt den Ball fast von der Mittelinie ins Tor. Bildrechte: IMAGO

Das sagten die Trainer:

Jeff Saibene (Bielefeld): "Wir hatten uns vorgenommen, in der Defensive gut und sicher zu stehen, denn das war zuletzt unsere Achillesferse mit acht Gegentoren. Dieses Konzept ist bei uns gut aufgegangen. Lange sah es wie ein typisches Null-zu-Null-Spiel aus, doch meine Mannschaft hat letztendlich mehr investiert und nicht unverdient gewonnen."