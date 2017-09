Dynamo Dresden trifft am Mittwoch (18:30 Uhr) auf Arminia Bielefeld. Laut SGD-Trainer Uwe Neuhaus wartet mit den Ostwestfalen eine schwierige Aufgabe auf die Sachsen. Nach dem 2:0-Auswärtssieg in Regensburg wolle Dynamo einen Heimsieg feiern und die erfolgreiche Englische Woche fortsetzen, erklärte Neuhaus am Dienstag.